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16 марта 2017, 8:19 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Республиканские соревнования по легкой атлетике пройдут 16—18 марта в Могилеве

16 марта, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера БССР Василия Еремина пройдут 16—18 марта в СК «Олимпиец» Могилева, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Состязания соберут в областном центре более 250 юных атлетов из Могилевской, Витебской и Гомельской областей. Юноши и девушки 2002−2003 годов рождения будут бороться за награды в личном зачете. Спортсмены выступят в 13 видах: беге на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 60 м с барьерами, 3 000 м спортивной ходьбой, эстафете 4×200 м, прыжках в высоту, длину, тройном с разбегом, толкании ядра.

Победителям вручат кубки, медали и грамоты. Два специальных приза подготовила Могилевская областная организация Белорусской федерации легкой атлетики за лучший результат у девушек и юношей.

Василий Еремин — тренер, мастер спорта. После окончания спортивной карьеры 11 лет руководил Могилевской школой высшего спортивного мастерства и 18 лет — детской юношеской школой № 2. Воспитал плеяду спортсменов и тренеров, которые и сегодня продолжают его дело.

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