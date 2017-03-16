Республиканские соревнования по легкой атлетике пройдут 16—18 марта в Могилеве

Состязания соберут в областном центре более 250 юных атлетов из Могилевской, Витебской и Гомельской областей. Юноши и девушки 2002−2003 годов рождения будут бороться за награды в личном зачете. Спортсмены выступят в 13 видах: беге на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 60 м с барьерами, 3 000 м спортивной ходьбой, эстафете 4×200 м, прыжках в высоту, длину, тройном с разбегом, толкании ядра.

Победителям вручат кубки, медали и грамоты. Два специальных приза подготовила Могилевская областная организация Белорусской федерации легкой атлетики за лучший результат у девушек и юношей.

Василий Еремин — тренер, мастер спорта. После окончания спортивной карьеры 11 лет руководил Могилевской школой высшего спортивного мастерства и 18 лет — детской юношеской школой № 2. Воспитал плеяду спортсменов и тренеров, которые и сегодня продолжают его дело.