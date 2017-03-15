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15 марта 2017, 14:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Колобков считает неправильным выступление российских спортсменов под нейтральным флагом

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министр спорта России Павел Колобков считает неправильным выступление российских спортсменов под нейтральным флагом на международных соревнованиях. Об этом он сказал журналистам.

На прошедшем зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике выступила одна российская спортсменка — прыгунья в длину Дарья Клишина. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), которая в 2015 году приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), признала, что «чистые» российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях, однако только под нейтральным флагом. При этом IAAF допустила до турнира трех российских легкоатлетов, которые по разным причинам не смогли принять в нем участие.

«Я считаю, что участие под нейтральным флагом — это неправильное решение, — сказал Колобков. — И это еще будет обсуждаться с IAAF и ВФЛА. Все вопросы по участию наших спортсменов будут решены. В 1992 году я выступал под нейтральным флагом, но тогда были другие условия».

Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам с ноября 2015 года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. В настоящее время IAAF организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.

В 1992 году участие в Олимпийских играх в Барселоне принимала Объединенная команда, которая состояла из спортсменов бывшего СССР. На церемониях награждения спортсменов Игр поднимался Олимпийский флаг, а в честь победителей звучал Олимпийский гимн.
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