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https://sport.mail.ru/news/athletics/29070368/
14 марта 2017, 13:06 | Летние: Легкая атлетика | Советский спорт

Экс-чиновник ВФЛА: Скоро может появиться информация, что и Исинбаева имеет отношение к запрещенным препаратам

Бывший член президиума ВФЛА Алексей Кустов прокомментировал дисквалификацию доктора Сергея Португалова, который ранее занимал должность заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК).

— Сергей Португалов действительно известный специалист в области спортивной медицины, и он действительно помогал многим легкоатлетам завоевывать высокие места. Неслучайно этот грандиознейший скандал начался именно с того, что ВАДА просила отстранить именно Португалова, именно Чегина и именно Мельникова.

Португалов имел самое прямое отношение к нашей легкоатлетической федерации. Он такая же знаковая величина в спортивной медицине России, как и Родченков. Разве что отношение к ним диаметрально противоположное.

О нем могут лучше рассказать те спортсмены, которые пользовались его услугами и которых позже дисквалифицировали. В 2008-м и 2012 годах практически все легкоатлеты принимали туринабол. Тогда его не «ловили», а сейчас он «ловится». Кстати говоря, настораживает информация о том, что чиновники ВАДА не согласны с тем, что в РУСАДА утвердили Елену Исинбаеву во главе наблюдательного совета. Скоро может появиться информация, что и Исинбаева имеет отношение к запрещенным препаратам и именно к туринаболу. Может, они смакуют, [тянут] пока с официальным объявлением. Татьяну Лебедеву тоже ведь недавно медали лишили, — цитирует Кустова «Собеседник».

На днях Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно дисквалифицировал доктора Сергея Португалова, работавшего с российскими пловцами. Доктора обвинили в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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