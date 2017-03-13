Первый мордовский ходок подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

«Сергей Широбоков подал заявку в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, также заявки направили Сергей Литвинов, Екатерина Горшенина, Ольга Елисеева», — сказала она.

18-летний Широбоков является победителем двух последних чемпионатов России в ходьбе на 20 км. Горшенина и Елисеева — одни из перспективных российских легкоатлеток, специализирующиеся в спортивной ходьбе. Литвинов — чемпион России в метании молота, бронзовый призер летнего чемпионата Европы — 2014.

Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам с ноября 2015 года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

В настоящее время IAAF организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.