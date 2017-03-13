Первый мордовский ходок подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Три первых представителя мордовской школы спортивной ходьбы подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
«Сергей Широбоков подал заявку в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, также заявки направили Сергей Литвинов, Екатерина Горшенина, Ольга Елисеева», — сказала она.
18-летний Широбоков является победителем двух последних чемпионатов России в ходьбе на 20 км. Горшенина и Елисеева — одни из перспективных российских легкоатлеток, специализирующиеся в спортивной ходьбе. Литвинов — чемпион России в метании молота, бронзовый призер летнего чемпионата Европы — 2014.
Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам с ноября 2015 года
В настоящее время IAAF организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.
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