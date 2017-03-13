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https://sport.mail.ru/news/athletics/29059317/
13 марта 2017, 15:31 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Явные доказательства вины Португалова стали причиной его пожизненной дисквалификации

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал фигуранта допинг-скандала с участием Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) доктора Сергея Португалова на основе явных доказательств, говорится в сообщении CAS.

Специалист в области спортивной медицины и фармакологии и бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов был пожизненно дисквалифицирован решением CAS 10 марта.

«Португалов на основе явных доказательств обвинен в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций: «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода», — говорится в решении CAS.

Португалов фигурирует в скандально известном расследовании немецкого телеканала ARD о применении допинга российскими легкоатлетами, который привел к расследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
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МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что ожидает от Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонения своей апелляции на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.
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