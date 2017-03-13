Явные доказательства вины Португалова стали причиной его пожизненной дисквалификации
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал фигуранта допинг-скандала с участием Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) доктора Сергея Португалова на основе явных доказательств, говорится в сообщении CAS.
Специалист в области спортивной медицины и фармакологии и бывший заместитель директора Всероссийского
«Португалов на основе явных доказательств обвинен в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций: «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода», — говорится в решении CAS.
Португалов фигурирует в скандально известном расследовании немецкого телеканала ARD о применении допинга российскими легкоатлетами, который привел к расследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016 в
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