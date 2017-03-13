Явные доказательства вины Португалова стали причиной его пожизненной дисквалификации

Специалист в области спортивной медицины и фармакологии и бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов был пожизненно дисквалифицирован решением CAS 10 марта.

«Португалов на основе явных доказательств обвинен в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций: «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода», — говорится в решении CAS.