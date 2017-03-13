Украинские легкоатлеты выиграли пять медалей на Кубке Европы по метаниям
Сборная Украины выиграла пять медалей на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям, который завершился в Лас-Пальмс-де-Гран-Канария (Испания), сообщает
пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
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Владимир Мисливчук с личным рекордом стал бронзовым призером в метании молота среди мужчин в возрастной категории U23 (69,47 м).
Алена Шамотина также выиграла бронзовую медаль в метании молота U23 в соревнованиях женщин (66,31 м).
Кроме двух индивидуальных наши спортсмены также выиграли три командные медали. Мужчины стали серебряными призерами Кубка Европы, женщины и мужчины U23 — бронзовыми.
На Кубке Европы атлеты соревновались в четырех дисциплинах (толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья) и в двух возрастных категориях (среди мужчин, женщин, мужчин U23 и женщин U23).
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