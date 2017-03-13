Балахничев ожидает, что CAS отклонит его апелляцию на пожизненное отстранение
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что ожидает от Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонения своей апелляции на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.
Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF, после чего
Ранее CAS пожизненно дисквалифицировал фигуранта
«Относительно своего дела в CAS, я жду такого же решения (как по Португалову), потому что, судя по ходу самого CAS, другого решения там быть и не может. На данный момент никаких новостей нет, жду. Но повторюсь — думаю, что они будут точно такими же», — сказал Балахничев по телефону.
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