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https://sport.mail.ru/news/athletics/29055706/
13 марта 2017, 12:02 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Балахничев ожидает, что CAS отклонит его апелляцию на пожизненное отстранение

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что ожидает от Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонения своей апелляции на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF, после чего экс-глава ВФЛА подал апелляцию в CAS. Рассмотрение дела состоялось в ноябре, а вынесение решения ожидается в марте.

Ранее CAS пожизненно дисквалифицировал фигуранта допинг-скандала с участием ВФЛА, специалиста в области спортивной медицины и фармакологии, бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Сергея Португалова.

«Относительно своего дела в CAS, я жду такого же решения (как по Португалову), потому что, судя по ходу самого CAS, другого решения там быть и не может. На данный момент никаких новостей нет, жду. Но повторюсь — думаю, что они будут точно такими же», — сказал Балахничев по телефону.
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Новости Легкой атлетики

Балахничев: Странно, что Португалов наказан, а к Родченкову серьезных мер не принято

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что его удивляет тот факт, что фигурант допинг-скандала с участием ВФЛА, специалист в области спортивной медицины и фармакологии Сергей Португалов был пожизненно дисквалифицирован, в то время как в отношении экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова серьезных мер принято не было.
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