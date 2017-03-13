Балахничев ожидает, что CAS отклонит его апелляцию на пожизненное отстранение

Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF, после чего экс-глава ВФЛА подал апелляцию в CAS. Рассмотрение дела состоялось в ноябре, а вынесение решения ожидается в марте.

Ранее CAS пожизненно дисквалифицировал фигуранта допинг-скандала с участием ВФЛА, специалиста в области спортивной медицины и фармакологии, бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Сергея Португалова.

«Относительно своего дела в CAS, я жду такого же решения (как по Португалову), потому что, судя по ходу самого CAS, другого решения там быть и не может. На данный момент никаких новостей нет, жду. Но повторюсь — думаю, что они будут точно такими же», — сказал Балахничев по телефону.