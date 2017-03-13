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https://sport.mail.ru/news/athletics/29055451/
13 марта 2017, 11:42 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Балахничев: Странно, что Португалов наказан, а к Родченкову серьезных мер не принято

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что его удивляет тот факт, что фигурант допинг-скандала с участием ВФЛА, специалист в области спортивной медицины и фармакологии Сергей Португалов был пожизненно дисквалифицирован, в то время как в отношении экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова серьезных мер принято не было.

Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов пожизненно дисквалифицирован CAS. Он обвинялся в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил IAAF: «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».

«Во-первых, я знаком с этим фильмом и делом, которое расследовал господин (Ричард) Паунд, и кроме общих слов и разговоров я там ничего не видел. Странно, что пожизненно дисквалифицирован Португалов, а к Родченкову, который более серьезный нарушитель, никаких серьезных мер не принято. Это странная ситуация. То есть стоит что-то придумать и рассказать — и ты уходишь от наказания, хотя являешься злостным нарушителем. Но я отмечу, что я не защищаю Португалова, а говорю в целом обо всей этой схеме», — сказал Балахничев по телефону.

Экс-глава ВФЛА отметил, что CAS лишь подтвердил решение комиссии IAAF по этике. «Эта информация, которая прозвучала в предварительных публикациях, совершенно неточная и неверная, потому что CAS его не наказывал, а подтвердил решение комиссии по этике IAAF. Была апелляция, и CAS принял сторону спортивной организации, как всегда он принимает сторону международных организаций», — пояснил он.

«Более того, там указаны вещи, в которых его обвиняли информаторы: хранение, распространение и так далее. Все это работа новой формы, которую придумало WADA — информирование», — добавил он.

Также Балахничев рассказал, что Португалов не работал с ВФЛА. «Он никогда не работал с Всероссийской федерацией легкой атлетики, он одно время числился руководителем комиссии по медицине, которая не работала», — резюмировал собеседник агентства.
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Новости Легкой атлетики

Балахничев ожидает, что CAS отклонит его апелляцию на пожизненное отстранение

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что ожидает от Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонения своей апелляции на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.
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