Балахничев: Странно, что Португалов наказан, а к Родченкову серьезных мер не принято
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что его удивляет тот факт, что фигурант допинг-скандала с участием ВФЛА, специалист в области спортивной медицины и фармакологии Сергей Португалов был пожизненно дисквалифицирован, в то время как в отношении экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова серьезных мер принято не было.
Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Всероссийского
«Во-первых, я знаком с этим фильмом и делом, которое расследовал господин (Ричард) Паунд, и кроме общих слов и разговоров я там ничего не видел. Странно, что пожизненно дисквалифицирован Португалов, а к Родченкову, который более серьезный нарушитель, никаких серьезных мер не принято. Это странная ситуация. То есть стоит
«Более того, там указаны вещи, в которых его обвиняли информаторы: хранение, распространение и так далее. Все это работа новой формы, которую придумало WADA — информирование», — добавил он.
Также Балахничев рассказал, что Португалов не работал с ВФЛА. «Он никогда не работал с Всероссийской федерацией легкой атлетики, он одно время числился руководителем комиссии по медицине, которая не работала», — резюмировал собеседник агентства.
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