Белорус Павел Борейша завоевал серебро на Кубке Европы по метаниям

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В своей лучшей, четвертой попытке, он отправил снаряд на 74 м 41 см. Первое место занял французский метатель Квентин Биго — 76 м 55 см. Итальянец Симоне Фаллони завоевал бронзовую награду — 74 м 37 см. В шаге от пьедестала почета остановился другой белорус Юрий Шаюнов, который во второй попытке отправил молот на 73 м 60 см, но улучшить этот результат не смог.

После выступления Павел Борейша рассказал, что в наступающем летнем сезоне планирует выйти на результат 78 м.