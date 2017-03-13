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https://sport.mail.ru/news/athletics/29053446/
13 марта 2017, 10:07 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белорус Павел Борейша завоевал серебро на Кубке Европы по метаниям

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Борейша завоевал серебряную награду в метании молота на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в испанской Гран-Канарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После выступления Павел <span class=error>Борейша</span> рассказал что в наступающем летнем сезоне планирует выйти на результат 78 м. Увеличить
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В своей лучшей, четвертой попытке, он отправил снаряд на 74 м 41 см. Первое место занял французский метатель Квентин Биго — 76 м 55 см. Итальянец Симоне Фаллони завоевал бронзовую награду — 74 м 37 см. В шаге от пьедестала почета остановился другой белорус Юрий Шаюнов, который во второй попытке отправил молот на 73 м 60 см, но улучшить этот результат не смог.

После выступления Павел Борейша рассказал, что в наступающем летнем сезоне планирует выйти на результат 78 м.

На Кубке Европы по метаниям, проходившем в Гран-Канарии 11—12 марта, белорусская команда завоевала три медали. Кроме серебряной награды Павла Борейши, бронза в толкании ядра на счету Юлии Леонтюк (17 м 48 см), еще одну серебряную медаль, также в толкании ядра, завоевала Елена Пасечник (16 м 33 см) в категории атлетов до 23-х лет.

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