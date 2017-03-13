Белорус Павел Борейша завоевал серебро на Кубке Европы по метаниям
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Борейша завоевал серебряную награду в метании молота на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в испанской
Гран-Канарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В своей лучшей, четвертой попытке, он отправил снаряд на 74 м 41 см. Первое место занял французский метатель Квентин Биго — 76 м 55 см. Итальянец Симоне Фаллони завоевал бронзовую награду — 74 м 37 см. В шаге от пьедестала почета остановился другой белорус Юрий Шаюнов, который во второй попытке отправил молот на 73 м 60 см, но улучшить этот результат не смог.
После выступления Павел Борейша рассказал, что в наступающем летнем сезоне планирует выйти на результат 78 м.
На Кубке Европы по метаниям, проходившем в
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