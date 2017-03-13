Доктор поплатился за допинг в России
Один из главных фигурантов скандала о махинациях с допингом в России, специалист в области спортивной медицины и фармакологии Сергей Португалов получил пожизненную дисквалификацию от Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Доктор признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики.
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Бывший заместитель директора Всероссийского
Как сообщил в понедельник официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА),
Профессору Португалову 66 лет, до резонансного скандала руководил Центром
Португалов является одним из основных фигурантов цикла фильмов немецкого телеканала ARD об организованной системе употребления допинга в России. Документальные работы журналиста Хайо Зеппельта, напомним, вызвали огромный резонанс в мире, приведя к серии расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), последующему исключению ВФЛА из состава ИААФ и отстранению отечественных атлетов от участия в Играх-2016 в
О сотрудничестве с Португаловым рассказывала героиня материалов ARD, бывшая российская бегунья на средние дистанции Юлия Степанова.
Соответствующая переписка означенных фигурантов демонстрировалась в одной из частей фильма.
Также Португалов упоминается в докладах независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. По данным канадского юриста, российский ученый рассылал спортсменам рекомендации о том, как применять допинг без риска быть пойманным.
Негативную роль медика отмечали различные представители спортивного сообщества нашей страны. Так, еще в марте 2016 года британская газета «Таймс» рассказала о якобы имевшей место причастности Португалова к сокрытию Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) информации о положительных
Тогда же бывший главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов сделал заявление о том, что Португалов действительно предлагал Федерации плавания (ВФП) свои услуги в 2009 году, однако, мол, получил категорический отказ.
В период описываемых событий Португалов был членом медицинской комиссии ВФП и занимал высокую должность в Европейской лиге плавания.
Отметим, что среди известных российских пловцов на применении названного запрещенного вещества в последние годы попадался Виталий Мельников. В марте 2015 года он схлопотал двухлетнюю дисквалификацию, которая в ноябре 2016-го, после сдачи им еще одного положительного
Эритропоэтин (также ЭПО) нелегально применяется в спорте для улучшения доставки кислорода к мышцам. Самым известным спортсменом, употреблявшим этот препарат и впоследствии разоблаченным, считается прославленный велогонщик Лэнс Армстронг. В России чаще других попадались лыжники. Из самых свежих примеров — Алена Сидько, Николай Панкратов и Наталья Матвеева.
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