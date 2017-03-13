Доктор поплатился за допинг в России

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Бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергей Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). Речь, в частности, о статьях 32.2 (f) «Обладание запрещенной субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».

Как сообщил в понедельник официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА),

Цитата Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о пожизненной дисквалификации Португалова еще 10 марта, причем наказание вступило в законную силу с момента оглашения.

Профессору Португалову 66 лет, до резонансного скандала руководил Центром медико-биологического обеспечения подготовки высококвалифицированных спортсменов, а портал ВФЛА характеризовал его как «специалиста международного уровня по антидопингу». Он имеет ученую степень доктора медицинских наук, много лет работал со сборными России по легкой атлетике. В частности, Португалов возглавлял специальное подразделение ВНИИФК по решению научно-практических вопросов обеспечения подготовки национальных команд страны к Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Португалов является одним из основных фигурантов цикла фильмов немецкого телеканала ARD об организованной системе употребления допинга в России. Документальные работы журналиста Хайо Зеппельта, напомним, вызвали огромный резонанс в мире, приведя к серии расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), последующему исключению ВФЛА из состава ИААФ и отстранению отечественных атлетов от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро и других крупных турнирах.

О сотрудничестве с Португаловым рассказывала героиня материалов ARD, бывшая российская бегунья на средние дистанции Юлия Степанова.

Цитата По ее словам, доктор призывал выступать в национальных соревнованиях, «не опасаясь за допинг», а в случае сдачи положительного теста он якобы обещал «все уладить».

Соответствующая переписка означенных фигурантов демонстрировалась в одной из частей фильма.

Также Португалов упоминается в докладах независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. По данным канадского юриста, российский ученый рассылал спортсменам рекомендации о том, как применять допинг без риска быть пойманным.

Негативную роль медика отмечали различные представители спортивного сообщества нашей страны. Так, еще в марте 2016 года британская газета «Таймс» рассказала о якобы имевшей место причастности Португалова к сокрытию Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) информации о положительных допинг-пробах на эритропоэтин у двух наших пловцов. По версии обвинителей, полномочия скандального врача выходили далеко за пределы сферы легкой атлетики.

Тогда же бывший главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов сделал заявление о том, что Португалов действительно предлагал Федерации плавания (ВФП) свои услуги в 2009 году, однако, мол, получил категорический отказ.

Цитата Если верить «Таймс», эскулап «активно поощрял систематическое употребление допинга членами сборной по плаванию».

В период описываемых событий Португалов был членом медицинской комиссии ВФП и занимал высокую должность в Европейской лиге плавания.

Отметим, что среди известных российских пловцов на применении названного запрещенного вещества в последние годы попадался Виталий Мельников. В марте 2015 года он схлопотал двухлетнюю дисквалификацию, которая в ноябре 2016-го, после сдачи им еще одного положительного допинг-теста (теперь — на гормон роста) была увеличена до восьми лет.

Эритропоэтин (также ЭПО) нелегально применяется в спорте для улучшения доставки кислорода к мышцам. Самым известным спортсменом, употреблявшим этот препарат и впоследствии разоблаченным, считается прославленный велогонщик Лэнс Армстронг. В России чаще других попадались лыжники. Из самых свежих примеров — Алена Сидько, Николай Панкратов и Наталья Матвеева.