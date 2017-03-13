Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29051534/
13 марта 2017, 1:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал Сергея Португалова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

МОСКВА 13 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора Всероссийского <nobr>научно-исследовательского</nobr> института физической культуры и спорта (<span class=error>ВНИИФК</span>) Сергея <span class=error>Португалова</span>. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): 32.2 (f) «Обладание запрещенной субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода» антидопинговых правил IAAF.

10 марта CAS вынес решение о пожизненной дисквалификации Португалова. Она вступила в силу с момента вынесения решения.

Португалов фигурировал в фильме немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Факты, упомянутые в фильме, стали предметом расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), результатом которого стала дисквалификация ВФЛА советом ИААФ. По данным независимой комиссии WADA Португалов, работавший также в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации, как принимать допинг.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прокуратура Франции: Пять ЧМ по лёгкой атлетике могли быть получены за взятки

Французская прокуратура ведёт расследование по поводу возможного получения взяток членами Международной ассоциации легкоатлетических федераций при определении мест проведения пяти чемпионатов мира, сообщает Reuters.
Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

Мутко отметил игру футболиста "Спартака" Самедова в матче с "Анжи"

Сборная России дисквалифицирована в эстафете на чемпионате мира по шорт-треку

СКА вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с московским "Динамо"