Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал Сергея Португалова

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Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): 32.2 (f) «Обладание запрещенной субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода» антидопинговых правил IAAF.

10 марта CAS вынес решение о пожизненной дисквалификации Португалова. Она вступила в силу с момента вынесения решения.

Португалов фигурировал в фильме немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Факты, упомянутые в фильме, стали предметом расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), результатом которого стала дисквалификация ВФЛА советом ИААФ. По данным независимой комиссии WADA Португалов, работавший также в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации, как принимать допинг.