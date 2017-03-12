Пятиборка Римшайте не извещала тренеров сборной о пропуске сезона

Римшайте пропустила первый этап Кубка мира в Лос-Анджелесе, который прошел 23—27 февраля . Моисеев объяснил ситуацию неготовностью спортсменки, в чем сама Римшайте с тренером согласилась.

«У нас прошли два старта, на которых Доната не присутствовала. То есть на первом (внутрироссийском) показала свою “некондицию” в плавании и снялась, на втором (этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе) вообще не участвовала. На втором этапе Кубка мира в Египте она также не выступит. Но лично я от нее не слышал ничего о желании пропустить сезон. Далее мы будем оценивать ее форму. Задача сборной команды — привлекать сильнейших, независимо от фамилий и регалий», — сказал Моисеев по телефону.

Второй этап Кубка мира пройдет в Каире 22—26 марта .

Тренер также сообщил, что олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун пропустит этап Кубка мира в Египте «в соответствии с планами подготовки к чемпионату мира». «С ним все хорошо», — добавил Моисеев.