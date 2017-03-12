Пятиборка Римшайте не извещала тренеров сборной о пропуске сезона
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская пятиборка Доната Римшайте не извещала тренерский штаб национальной команды о пропуске текущего сезона, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер россиян Андрей Моисеев.
Римшайте пропустила первый этап Кубка мира в
«У нас прошли два старта, на которых Доната не присутствовала. То есть на первом (внутрироссийском) показала свою “некондицию” в плавании и снялась, на втором (этапе Кубка мира в Лос-Анджелесе) вообще не участвовала. На втором этапе Кубка мира в Египте она также не выступит. Но лично я от нее не слышал ничего о желании пропустить сезон. Далее мы будем оценивать ее форму. Задача сборной команды — привлекать сильнейших, независимо от фамилий и регалий», — сказал Моисеев по телефону.
Второй этап Кубка мира пройдет в Каире
Тренер также сообщил, что олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун пропустит этап Кубка мира в Египте «в соответствии с планами подготовки к чемпионату мира». «С ним все хорошо», — добавил Моисеев.
На этапе в
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