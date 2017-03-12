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12 марта 2017, 10:41 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Две медали завоевали белорусские атлеты в стартовый день Кубка Европы по метаниям

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали завоевали белорусские атлеты в стартовый день Кубка Европы по метаниям, который проходит 11—12 марта в испанской Гран-Канарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юлия Леонтюк стала бронзовым призером в толкании ядра. Ее результат 17 м 48 см. Лучше белоруски выступили лишь лидер мирового сезона Анита Мартон из Венгрии — 18 м 05 см и Джессика Серивал из Франции — 17 м 50 см. В 2015 году Юлия Леонтюк становилась победительницей этих международных соревнований, выиграв именно у Аниты Мартон.

Серебряную награду в толкании ядра среди молодежи (U-23) принесла в копилку белорусской команды Елена Пасечник. В заключительной, шестой попытке, она отправила снаряд на 16 м 33 см. Победила шведка Фанни Роос — 17 м 53 см.

Кубок Европы в Гран-Канарии продолжится сегодня в метании молота у мужчин. В финале выступят белорусы Юрий Шаюнов и Павел Борейша, в толкании ядра — Михаил Абрамчук и Алексей Ничипор. В сектор для метания копья в соревнованиях среди молодежи (U23) выйдет Алексей Котковец.

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