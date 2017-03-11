Прокуратура Франции: Пять ЧМ по лёгкой атлетике могли быть получены за взятки
Французская прокуратура ведёт расследование по поводу возможного получения взяток членами Международной ассоциации легкоатлетических федераций при определении мест проведения пяти чемпионатов мира, сообщает Reuters.
Основная часть расследования касается чемпионата мира — 2021, который должен состояться в Юджине (США), но также внимание французских следователей привлекли турниры 2013 (Москва), 2015 (Пекин), 2017 (Лондон) и 2019 (Доха) года.
Также расследования ведутся касательно определения хозяев Олимпийских игр 2016 (Рио-де-Жанейро) и 2021 (Токио) года. Под подозрением находятся шесть нынешних и бывших членов МОК, включая Фрэнки Фредерикса и бывшего главу IAAF Ламине Диака.
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