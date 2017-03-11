Прокуратура Франции: Пять ЧМ по лёгкой атлетике могли быть получены за взятки

Основная часть расследования касается чемпионата мира — 2021, который должен состояться в Юджине (США), но также внимание французских следователей привлекли турниры 2013 (Москва), 2015 (Пекин), 2017 (Лондон) и 2019 (Доха) года.



Также расследования ведутся касательно определения хозяев Олимпийских игр 2016 (Рио-де-Жанейро) и 2021 (Токио) года. Под подозрением находятся шесть нынешних и бывших членов МОК, включая Фрэнки Фредерикса и бывшего главу IAAF Ламине Диака.