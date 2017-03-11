Легкоатлетка Клишина вряд ли будет участвовать в российских турнирах перед ЧМ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, вероятно, пропустит российские соревнования в летнем сезоне перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2017 года. Слова 26-летней спортсменки приводит пресс- служба Федерации легкой атлетики России.
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«Если ситуация того не потребует, то вряд ли я приму участие в российских стартах летом, — сказала она. — Не из- за того, что мне не хочется выступать дома, просто это все сразу влечет за собой некие сложности: визы для тренера и так далее. Повторюсь, выбор турниров летом гораздо лучше и хочется посоревноваться с теми спортсменами, которые потом будут на чемпионате мира в Лондоне. Так проще подготовить себя и физически, и психологически к большим результатам».
Клишина удивлена решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу допуска российских спортсменов к участию в чемпионате Европы — 2017. «Я была удивлена, когда в IAAF дали зеленый свет именно тем россиянам, которые по разным причинам и не планировали ехать на чемпионат Европы», — отметила она.
Дарья Клишина является двукратной чемпионкой Европы в помещении в прыжке в длину и бронзовым призером европейского первенства на открытых стадионах. Она была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде-2016 (не прошла квалификацию) и чемпионате Европы — 2017, где заняла четвертое место.
Чемпионат мира 2017 года пройдет 5 -13 августа в Лондоне.
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