Балахничев убежден, что решение IAAF провести ЧМ-2013 в Москве было законным

По сообщению Рейтер, французская прокуратура, ведущая дело об избрании американского города Юджин столицей чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года, изучает процесс выборов мест проведения других мировых первенств. В частности, следователи заинтересовались тем, как получили чемпионаты мира Доха в 2019 году, Лондон в 2017-м, Пекин в 2015-м, Москва в 2013-м.

По данным источника, следователи подозревают шесть нынешних или бывших членов Международного олимпийского комитета (МОК), включая члена организации Фрэнки Фредерикса и бывшего главу IAAF Ламина Диака, в том, что они брали взятки в обмен на свои голоса при распределении мест проведения различных спортивных событий.

«Решение по поводу чемпионата мира-2013 было принято в марте 2007 года. Тогда за право принимать турнир 2013 года боролись Брисбен, Москва и Тэгу, который получил турнир 2011 года. Ранее никогда не было и быть не могло претензий к Москве по поводу права проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Это просто смешно. У нас была честная заявка. Мы выиграли право проведения в нормальной спортивной борьбе», — сказал Балахничев агентству «Р-Спорт».

«Совет IAAF считал, что есть две хорошие заявки — Брисбен и Москва. Решение о предоставлении Москве права проведения чемпионата мира-2013 было законным, я убежден в этом», — подчеркнул Балахничев.