Следователи изучают процесс выборов мест проведения ЧМ по атлетике, включая Москву

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В частности, следователи заинтересовались тем, как получили чемпионаты мира Доха в 2019 году, Лондон в 2017-м, Пекин в 2015-м, Москва в 2013-м. Также расследуется выбор немецкого Штутгарта местом проведения Мирового финала IAAF в 2006—2008 годах.

По данным источника, следователи подозревают шесть нынешних или бывших членов Международного олимпийского комитета (МОК), включая члена организации Фрэнки Фредерикса и бывшего главу IAAF Ламина Диака, в том, что они брали взятки в обмен на свои голоса при распределении мест проведения различных спортивных событий.

В настоящее время во Франции ведется четыре расследования — в отношении IAAF, выбора Рио-де-Жанейро и Токио местами проведения Олимпийских игр 2016 и 2020 годов соответственно, а также дело об игнорировании IAAF положительных допинг-тестов российских легкоатлетов.

В декабре 2015 года в СМИ сообщалось, что французская прокуратура начала расследование обстоятельств того, как IAAF приняла решение отдать право провести чемпионат мира 2021 года Юджину. Утверждалось, что Себастьян Коу, избранный главой IAAF в августе 2015-го, мог пролоббировать решение о проведении чемпионата в Юджине. Впоследствии Коу признал неправильность решения по выбору места проведения ЧМ-2021.