Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29037266/
10 марта 2017, 20:04 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Следователи изучают процесс выборов мест проведения ЧМ по атлетике, включая Москву

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Французская прокуратура, ведущая дело об избрании американского города Юджин столицей чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года, изучает процесс выборов мест проведения других мировых первенств, включая соревнования 2013 года в Москве, сообщает Рейтер.

МОСКВА 10 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Французская прокуратура ведущая дело об избрании американского города <span class=error>Юджин</span> столицей чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года изучает процесс выборов мест проведения других мировых первенств включая соревнования 2013 года в Москве сообщает <span class=error>Рейтер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В частности, следователи заинтересовались тем, как получили чемпионаты мира Доха в 2019 году, Лондон в 2017-м, Пекин в 2015-м, Москва в 2013-м. Также расследуется выбор немецкого Штутгарта местом проведения Мирового финала IAAF в 2006—2008 годах.

По данным источника, следователи подозревают шесть нынешних или бывших членов Международного олимпийского комитета (МОК), включая члена организации Фрэнки Фредерикса и бывшего главу IAAF Ламина Диака, в том, что они брали взятки в обмен на свои голоса при распределении мест проведения различных спортивных событий.

В настоящее время во Франции ведется четыре расследования — в отношении IAAF, выбора Рио-де-Жанейро и Токио местами проведения Олимпийских игр 2016 и 2020 годов соответственно, а также дело об игнорировании IAAF положительных допинг-тестов российских легкоатлетов.

В декабре 2015 года в СМИ сообщалось, что французская прокуратура начала расследование обстоятельств того, как IAAF приняла решение отдать право провести чемпионат мира 2021 года Юджину. Утверждалось, что Себастьян Коу, избранный главой IAAF в августе 2015-го, мог пролоббировать решение о проведении чемпионата в Юджине. Впоследствии Коу признал неправильность решения по выбору места проведения ЧМ-2021.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Подозреваемый в коррупции Фредерикс выведен из рабочей группы IAAF по России

Подозреваемый в коррупции Фредерикс выведен из рабочей группы IAAF по России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Член Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Фрэнк Фредерикс, подозреваемый в коррупции, выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ИААФ.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин