Следователи изучают процесс выборов мест проведения ЧМ по атлетике, включая Москву
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Французская прокуратура, ведущая дело об избрании американского города Юджин столицей чемпионата мира по легкой атлетике 2021 года, изучает процесс выборов мест проведения других мировых первенств, включая соревнования 2013 года в Москве, сообщает Рейтер.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В частности, следователи заинтересовались тем, как получили чемпионаты мира Доха в 2019 году, Лондон в 2017-м, Пекин в 2015-м, Москва в 2013-м. Также расследуется выбор немецкого Штутгарта местом проведения Мирового финала IAAF в 2006—2008 годах.
По данным источника, следователи подозревают шесть нынешних или бывших членов Международного олимпийского комитета (МОК), включая члена организации Фрэнки Фредерикса и бывшего главу IAAF Ламина Диака, в том, что они брали взятки в обмен на свои голоса при распределении мест проведения различных спортивных событий.
В настоящее время во Франции ведется четыре расследования — в отношении IAAF, выбора
В декабре 2015 года в СМИ сообщалось, что французская прокуратура начала расследование обстоятельств того, как IAAF приняла решение отдать право провести чемпионат мира 2021 года Юджину. Утверждалось, что Себастьян Коу, избранный главой IAAF в августе 2015-го, мог пролоббировать решение о проведении чемпионата в Юджине. Впоследствии Коу признал неправильность решения по выбору места проведения ЧМ-2021.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter