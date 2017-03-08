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8 марта 2017, 14:07 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Бэйкер на чемпионате США установил лучший результат сезона мира в беге на 60 м

В Альбукерке прошёл чемпионате США по лёгкой атлетике в помещении.

Ронни Бэйкер победил в беге на 60 м с лучшим результатом сезона в мире — 6,45 секунды. Среди женщин первое место заняла Моролэйк Акиносун — 7,08.

В беге на 60 м с барьерами первенствовала Кени Харрисон — 7,81. В беге на 600 м лучшей стала Аджи Уилсон — 1.23,84.

На дистанции 1000 м победили Клэйтон Мёрфи — 2.18,60 и Шарлин Липсей — 2.37,97.

В прыжках с шестом золото выиграла Санди Моррис — 4,70.
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