Дисквалифицированная прыгунья в длину Кучеренко выведена из списка кандидатов в сборную
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Тренерский совет Всероссийской ассоциации легкой атлетики принял решение исключить прыгунью в длину Ольгу Кучеренко из состава резервной команды России по легкой атлетике. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.
В начале февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на два года дисквалифицировало Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира 2011 года.
Кроме того, РУСАДА постановило, что аннулированию подлежат все результаты 31-летней спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года. Отсчет дисквалификации спортсменки ведется с 17 декабря 2016 года.
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