Участники экстремального марафона из 32 стран мира пересекут Байкал по льду

«Старт забега традиционно происходит на восточном побережье озера-моря в поселке Танхой, встречать бегунов будут на другом берегу озера, в Листвянке, у истока реки Ангара. Участникам предстоит преодолеть классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Отдельная дисциплина в этом году — полумарафон на 21 км», — рассказали в оргкомитете.

На всем протяжении Байкальского ледового марафона за безопасностью спортсменов будут следить сотрудники МЧС, патрулирующие Байкал на судне на воздушной подушке — проезд автотранспорта по льду в этой части озера запрещен. На середине озера для бегунов оборудована стоянка, где они смогут отдохнуть и выпить чашку чая.

Байкальский ледовый марафон проходит с 2005 года под девизом «За сохранение чистых вод». Часть дохода от организации марафона в этом году традиционно будет использована для посадки деревьев на берегах Байкала. В прошлом году на собранные средства при поддержке Байкальского заповедника рядом с поселком Танхой была заложена кедровая «Аллея чистой воды», а на склонах Прибайкальского хребта, оголившихся после пожаров, посадили сосны, лиственницы и кедры.