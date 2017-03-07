Участники экстремального марафона из 32 стран мира пересекут Байкал по льду
ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Байкальский ледовый марафон (БЛМ), одна из самых сложных гонок на выносливость в мире, стартовала во вторник на льду самого глубоко озера в мире. В забеге принимают рекордное количество участников — 200 бегунов из 32 стран мира, сообщили корреспонденту ТАСС организаторы соревнования.
«Старт забега традиционно происходит на восточном побережье
На всем протяжении Байкальского ледового марафона за безопасностью спортсменов будут следить сотрудники МЧС, патрулирующие Байкал на судне на воздушной подушке — проезд автотранспорта по льду в этой части озера запрещен. На середине озера для бегунов оборудована стоянка, где они смогут отдохнуть и выпить чашку чая.
Байкальский ледовый марафон проходит с 2005 года под девизом «За сохранение чистых вод». Часть дохода от организации марафона в этом году традиционно будет использована для посадки деревьев на берегах Байкала. В прошлом году на собранные средства при поддержке Байкальского заповедника рядом с поселком Танхой была заложена кедровая «Аллея чистой воды», а на склонах Прибайкальского хребта, оголившихся после пожаров, посадили сосны, лиственницы и кедры.
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