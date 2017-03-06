Подозреваемый в коррупции Фредерикс выведен из рабочей группы IAAF по России

В пятницу во французском издании Le Monde появились обвинения в коррупции в адрес бывшего призера Олимпийских игр в беге на 100 м и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основе «Панамских документов» было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тысячи 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.

«Я решил отойти от рабочей группы, так что ее целостность не подвергается сомнению из-за обвинений, выдвинутых против меня газетой Le Monde», — сказал Фредерикс.

В рабочей группе, куда также входят норвежец Руне Андерсен, Эбби Хоффман (Канада), Анна Риккарди (Италия) и Джефф Гарднер (Остров Норфолк), его заменит словенец Рожле Презель.