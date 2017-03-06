Подозреваемый в коррупции Фредерикс выведен из рабочей группы IAAF по России
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Член Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Фрэнк Фредерикс, подозреваемый в коррупции, выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает
пресс-служба ИААФ.
В пятницу во французском издании Le Monde появились обвинения в коррупции в адрес бывшего призера Олимпийских игр в беге на 100 м и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основе «Панамских документов» было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тысячи 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.
«Я решил отойти от рабочей группы, так что ее целостность не подвергается сомнению
В рабочей группе, куда также входят норвежец Руне Андерсен, Эбби Хоффман (Канада), Анна Риккарди (Италия) и Джефф Гарднер (Остров Норфолк), его заменит словенец Рожле Презель.
Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных
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