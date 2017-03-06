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https://sport.mail.ru/news/athletics/28985449/
6 марта 2017, 13:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлет Лысенко подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Данил Лысенко, серебряный призер зимнего чемпионата России — 2017 в прыжках в высоту, подал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Как сообщил ранее ТАСС Евгений Загорулько один из личных тренеров Лысенко легкоатлет не торопился с подачей заявки поскольку изначально не планировал принимать участие в зимнем чемпионате Европы. Увеличить
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«Данил Лысенко, а также еще несколько спортсменов подали заявки в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — сказала она.

Как сообщил ранее ТАСС Евгений Загорулько, один из личных тренеров Лысенко, легкоатлет не торопился с подачей заявки в IAAF, поскольку изначально не планировал принимать участие в зимнем чемпионате Европы, завершившемся в Белграде. На турнире выступила лишь одна россиянка — Дарья Клишина (прыжки в длину), спортсменка показала четвертый результат.

Также в числе подавших заявки Виктор Бутенко (метание диска), Алексей Головин (ходьба), Артем Макаренко (многоборье), Дмитрий Соломатин (многоборье), Феликс Шестопалов (десятиборье), Екатерина Ренжина (бег) и Диана Адасько (прыжок в длину, тройной прыжок).

Ранее такие же индивидуальные заявки подали свыше 40 спортсменов, включая чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами на 110 м Сергея Шубенкова, олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Ивана Ухова, бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлану Школину.

Дисквалификация отечественных легкоатлетов длится с ноября 2015 года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. На последнем заседании совет IAAF оставил решение в силе. В настоящее время IAAF организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.
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