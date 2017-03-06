Легкоатлет Лысенко подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

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«Данил Лысенко, а также еще несколько спортсменов подали заявки в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — сказала она.

Как сообщил ранее ТАСС Евгений Загорулько, один из личных тренеров Лысенко, легкоатлет не торопился с подачей заявки в IAAF, поскольку изначально не планировал принимать участие в зимнем чемпионате Европы, завершившемся в Белграде. На турнире выступила лишь одна россиянка — Дарья Клишина (прыжки в длину), спортсменка показала четвертый результат.

Также в числе подавших заявки Виктор Бутенко (метание диска), Алексей Головин (ходьба), Артем Макаренко (многоборье), Дмитрий Соломатин (многоборье), Феликс Шестопалов (десятиборье), Екатерина Ренжина (бег) и Диана Адасько (прыжок в длину, тройной прыжок).

Ранее такие же индивидуальные заявки подали свыше 40 спортсменов, включая чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами на 110 м Сергея Шубенкова, олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Ивана Ухова, бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлану Школину.