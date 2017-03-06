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6 марта 2017, 10:09 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Клишина: Когда ты одна против всего мира — это тяжело, но я была готова

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, выступавшая на зимнем чемпионате Европы в Белграде под нейтральным флагом, сообщила, что сейчас её проверяют на допинг не чаще, чем раньше.

Российская <span class=error>прыгунья</span> в длину Дарья <span class=error>Клишина</span> выступавшая на зимнем чемпионате Европы в Белграде под нейтральным флагом сообщила что сейчас её проверяют на допинг не чаще чем раньше. Увеличить
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На соревнованиях в столице Сербии единственная представительница России заняла четвёртое место.

«Чаще ли меня проверяют на допинг, чем раньше? Нет, так же. Когда я живу и тренируюсь в США, берут пробы один раз в месяц, иногда в два. И обязательно — когда выступаю на соревнованиях в Европе. Всё то же самое. Меня это не напрягает. Главное, что стихла агрессивная обстановка вокруг меня.

Было очень много доброжелателей, но столько же и недоброжелателей. У каждого своё мнение. Я старалась не обращать ни на кого внимания, но было невозможно полностью абстрагироваться от ситуации. Когда ты одна против всего мира — это очень тяжело. Но я оказалась к этому готова», — цитирует Клишину «Весь спорт».
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