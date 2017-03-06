На соревнованиях в столице Сербии единственная представительница России заняла четвёртое место.



«Чаще ли меня проверяют на допинг, чем раньше? Нет, так же. Когда я живу и тренируюсь в США, берут пробы один раз в месяц, иногда в два. И обязательно — когда выступаю на соревнованиях в Европе. Всё то же самое. Меня это не напрягает. Главное, что стихла агрессивная обстановка вокруг меня.



Было очень много доброжелателей, но столько же и недоброжелателей. У каждого своё мнение. Я старалась не обращать ни на кого внимания, но было невозможно полностью абстрагироваться от ситуации. Когда ты одна против всего мира — это очень тяжело. Но я оказалась к этому готова», — цитирует Клишину «Весь спорт».