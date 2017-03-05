Польские бегуны завоевали золото в эстафетах 4×400 м на ЧЕ в помещении в Белграде
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Бегуны мужской и женской сборных Польши завоевали золото в эстафетах 4 по 400 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который завершился в Белграде.
Поляки в воскресном забеге, который завершал программу турнира, показали результат 3 минуты 6,99 секунды. Вторыми стали представители Бельгии (3.07,8), бронза у сборной Чехии (3.08,6).
В женской эстафете польки победили с результатом 3 минуты 29,94 секунды. Второе место заняли британки (3.31,05). Бронза у сборной Украины (3.32,1).
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