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5 марта 2017, 22:55 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Польские бегуны завоевали золото в эстафетах 4×400 м на ЧЕ в помещении в Белграде

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Бегуны мужской и женской сборных Польши завоевали золото в эстафетах 4 по 400 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который завершился в Белграде.

Поляки в воскресном забеге, который завершал программу турнира, показали результат 3 минуты 6,99 секунды. Вторыми стали представители Бельгии (3.07,8), бронза у сборной Чехии (3.08,6).

В женской эстафете польки победили с результатом 3 минуты 29,94 секунды. Второе место заняли британки (3.31,05). Бронза у сборной Украины (3.32,1).
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