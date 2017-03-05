Польские бегуны завоевали золото в эстафетах 4×400 м на ЧЕ в помещении в Белграде

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что рада своему лучшему результату в сезоне, показанному на чемпионате Европы в закрытых помещениях в Белграде, но расстроена отсутствием медали. Ее слова приводит пресс-служба турнира.