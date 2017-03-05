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5 марта 2017, 22:56 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Клишина довольна своим результатом на ЧЕ, но расстроена отсутствием медали

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что рада своему лучшему результату в сезоне, показанному на чемпионате Европы в закрытых помещениях в Белграде, но расстроена отсутствием медали. Ее слова приводит пресс-служба турнира.

На зимнем чемпионате Европы, который завершился в воскресенье в Белграде, Клишина заняла четвертое место, показав в лучшей попытке результат 6 метров 84 см.

«Я довольно своим лучшим результатом в сезоне, но я была бы более счастлива, если бы смогла прыгнуть дальше и завоевать медаль чемпионата Европы, — сказала Клишина. — Я не участвовала во многих соревнованиях в последнее время из-за ситуация вокруг легкой атлетики в России. Я надеюсь, что ситуация станет лучше в Лондоне (на чемпионате мира)».

Чемпионкой Европы стала сербская легкоатлетка Ивана Спанович, сумевшая установить лучший результат сезона в мире — 7.24. Второе место заняла представительница Великобритании Ллоргин Уген (6.97), третье — немецкая прыгунья Клаудиа Салман-Ратц (6.94).

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.
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