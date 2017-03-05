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5 марта 2017, 22:39 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Француз Кевин Майер победил в семиборье на зимнем чемпионате Европы в Белграде

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Француз Кевин Майер победил в семиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде.

Майер стал первым с суммарным результатом 6479 очков, установив рекорд Европы. Второе место занял испанец Хорхе Уренья (6227), третьим — чех Адам Себастьян Гельцелет (6110).

У женщин в беге на 60 метров победила британка Аша Филип с лучшим результатом сезона в Европе — 7,06 секунды. Второе место заняла украинка Олеся Повх (7,10), по результатам фотофиниша опередившая польку Еву Свободу.
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