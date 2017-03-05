Нейтральный флаг опять не помог Клишиной

После Олимпиады в Рио Дарье Клишиной не привыкать ко всеобщему вниманию. Большинство СМИ из тех, что вообще писали о чемпионате Европы в закрытых помещениях, в обязательном порядке посвящали нашей прыгунье отдельный материал. Французское L`Equipe и вовсе предложило назвать подобные случаи по имени самой спортсменки, озаглавив свою заметку «Исключение Клишиной».

СКАНДАЛА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Технически на этот раз Дарья не была единственной допущенной россиянкой — перед стартом первенства ИААФ выдала разрешения еще троим нашим спортсменам. Но по разным причинам никто из них в Белград приехать не сумел. К тому же официально Клишина представляла удивительную страну нейтральных спортсменов и выступала без каких-либо опознавательных знаков. Но, во-первых, все и так знали, из какой она страны, а, во-вторых, Дарья сама исправила это недоразумение, собрав волосы на голове резинками в цветах российского триколора. Журналисты, конечно, обратили на это внимание — особенно почему-то испанцы, — но без какого-либо негатива, так что скандала не получилось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Atletismo?src=hash">#Atletismo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/belgrade2017?src=hash">#belgrade2017</a> | Klishina, que compite como independiente, luce los colores de Rusia sólo en la coleta <a href="https://t.co/FaCeHxD4oh">https://t.co/FaCeHxD4oh</a> <a href="https://t.co/avYz2NO2gT">pic.twitter.com/avYz2NO2gT</a></p>— AS Más Deporte (@AS_masdeporte) <a href="https://twitter.com/AS_masdeporte/status/838002406575198208">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Клишина еще перед началом турнира призналась, что чувствует себя в Белграде гораздо свободнее, чем в Рио, и не испытывает здесь такого запредельного давления. Заметно это было и по квалификации, где Дарья показала второй результат и вообще выглядела раскованно, не в пример Олимпиаде-2016. Публика очень тепло встречала россиянку, даже несмотря на то, что она была прямой конкуренткой местной любимицы Иваны Шпанович.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Así reivindican los rusos sus colores en <a href="https://twitter.com/hashtag/Belgrado2017?src=hash">#Belgrado2017</a>, donde compiten como "independientes". Klishina lleva la bandera en el coletero. <a href="https://t.co/18ENYUvNuh">pic.twitter.com/18ENYUvNuh</a></p>— Alberto Pozas Amador (@albert_poux) <a href="https://twitter.com/albert_poux/status/837994949069127680">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОРОЛЕВА ЕВРОПЫ

Шпанович была главной надеждой всей Сербии на золото на этом турнире, а для сербов задача взять хотя бы одну награду высшей пробы стала принципиальной после того, как албанец Измир Смаляй стал первым в прыжках в длину у мужчин. Так что трибуны впадали в исступление всякий раз, стоило организаторам показать на табло Шпанович. Но сербские болельщики могли сохранить себе немало нервов. Финал только начался, а уже стало понятно, что на деле никаких конкуренток у Иваны нет. После заступа в первой попытке, Шпанович, выступавшая почему-то в закрытом купальнике, поочередное улетела на 7,16 и 7,24, став новым лидером сезона в мире. И заодно сняв все вопросы о победителе.

На ее фоне остальные спортсменки выглядели неопытными юниорками. Ближе всех к семи метрам подобралась британка Лоррен Юген, установившая новый рекорд своей страны — 6,97. Неожиданно выстрелила немка Клаудиа Салман-Рат, в четвертой попытке выпрыгнувшая на 6,94 и более чем на десять сантиметров улучшившая персональный рекорд.

А что же Клишина? Дарья неплохо работала на разбеге, но у нее были явные проблемы с толчком. В итоге лучшим прыжком россиянки стали 6,84 в последней попытке — намного лучше того, что мы видели в Рио. Учитывая текущую форму Клишиной, это действительно хороший результат, по крайней мере, так далеко в нынешнем сезоне она не улетала. К сожалению, для медали на фоне еще более ощутимо прибавивших соперниц этого оказалось недостаточно.

Если задуматься, Клишина — идеальный кандидат для того, чтобы представлять нашу опальную легкую атлетику на международной арене, меняя ее образ. Дарья красива, обаятельна, небесталанна. Глядя на нее, в последнюю очередь хочется думать о грозных российских спецслужбах, якобы проводящих махинации с допингом в своих лабораториях. Для всего мира российская легкая атлетика последние полгода — это милая девушка со светлыми волосами и стеснительной улыбкой. Осталось прибавить к этому лишь результаты. Учитывая, что это лишь первый большой старт в этом сезоне, можно надеяться на лучшее. А пока в Европе есть лишь одна королева прыжков в длину. И зовут ее Ивана Шпанович.