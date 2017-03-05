Нейтральный флаг опять не помог Клишиной
На зимнем чемпионате Европы в Белграде единственная россиянка Дарья Клишина, выступавшая под нейтральным флагом, показала четвертый результат в прыжках в длину.
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После Олимпиады в Рио Дарье Клишиной не привыкать ко всеобщему вниманию. Большинство СМИ из тех, что вообще писали о чемпионате Европы в закрытых помещениях, в обязательном порядке посвящали нашей прыгунье отдельный материал. Французское L`Equipe и вовсе предложило назвать подобные случаи по имени самой спортсменки, озаглавив свою заметку «Исключение Клишиной».
СКАНДАЛА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Технически на этот раз Дарья не была единственной допущенной россиянкой — перед стартом первенства ИААФ выдала разрешения еще троим нашим спортсменам. Но по разным причинам никто из них в Белград приехать не сумел. К тому же официально Клишина представляла удивительную страну нейтральных спортсменов и выступала без
Клишина еще перед началом турнира призналась, что чувствует себя в Белграде гораздо свободнее, чем в Рио, и не испытывает здесь такого запредельного давления. Заметно это было и по квалификации, где Дарья показала второй результат и вообще выглядела раскованно, не в пример Олимпиаде-2016. Публика очень тепло встречала россиянку, даже несмотря на то, что она была прямой конкуренткой местной любимицы Иваны Шпанович.
КОРОЛЕВА ЕВРОПЫ
Шпанович была главной надеждой всей Сербии на золото на этом турнире, а для сербов задача взять хотя бы одну награду высшей пробы стала принципиальной после того, как албанец Измир Смаляй стал первым в прыжках в длину у мужчин. Так что трибуны впадали в исступление всякий раз, стоило организаторам показать на табло Шпанович. Но сербские болельщики могли сохранить себе немало нервов. Финал только начался, а уже стало понятно, что на деле никаких конкуренток у Иваны нет. После заступа в первой попытке, Шпанович, выступавшая
На ее фоне остальные спортсменки выглядели неопытными юниорками. Ближе всех к семи метрам подобралась британка Лоррен Юген, установившая новый рекорд своей страны — 6,97. Неожиданно выстрелила немка Клаудиа
А что же Клишина? Дарья неплохо работала на разбеге, но у нее были явные проблемы с толчком. В итоге лучшим прыжком россиянки стали 6,84 в последней попытке — намного лучше того, что мы видели в Рио. Учитывая текущую форму Клишиной, это действительно хороший результат, по крайней мере, так далеко в нынешнем сезоне она не улетала. К сожалению, для медали на фоне еще более ощутимо прибавивших соперниц этого оказалось недостаточно.
Если задуматься, Клишина — идеальный кандидат для того, чтобы представлять нашу опальную легкую атлетику на международной арене, меняя ее образ. Дарья красива, обаятельна, небесталанна. Глядя на нее, в последнюю очередь хочется думать о грозных российских спецслужбах, якобы проводящих махинации с допингом в своих лабораториях. Для всего мира российская легкая атлетика последние полгода — это милая девушка со светлыми волосами и стеснительной улыбкой. Осталось прибавить к этому лишь результаты. Учитывая, что это лишь первый большой старт в этом сезоне, можно надеяться на лучшее. А пока в Европе есть лишь одна королева прыжков в длину. И зовут ее Ивана Шпанович.
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