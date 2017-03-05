Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на зимнем ЧЕ по легкой атлетике

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Чемпионкой Европы стала сербская легкоатлетка Ивана Спанович, сумевшая установить лучший результат сезона в мире — 7.24. Второй стала представительница Великобритании Ллоргин Уген (6.97), третьей — немецкая прыгунья Клаудиа Салман-Ратц (6.94).

Результат Клишиной, который она показала на ЧЕ, стал для нее лучшим в сезоне. Месяц назад на турнире в Риге ей удался прыжок на 6 метров 78 см.

Клишина, которая являлась единственной представительницей России на этом турнире, вынуждена была выступать в Белграде в статусе нейтральной спортсменки. Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны до тех пор, пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций не восстановит Всероссийскую федерацию легкой атлетики в качестве члена своей организации.

Клишина — победительница зимних чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов. На Олимпиаде-2016 она также была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире. Тогда Клишина заняла девятое место (6.63).