Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28978458/
5 марта 2017, 21:32 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на зимнем ЧЕ по легкой атлетике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина осталась без наград зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике, который завершится в воскресенье в Белграде. Улетев в своей лучшей попытке на 6 метров 84 см, спортсменка заняла четвертое место.

Чемпионкой Европы стала сербская легкоатлетка <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Спанович</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионкой Европы стала сербская легкоатлетка Ивана Спанович, сумевшая установить лучший результат сезона в мире — 7.24. Второй стала представительница Великобритании Ллоргин Уген (6.97), третьей — немецкая прыгунья Клаудиа Салман-Ратц (6.94).

Результат Клишиной, который она показала на ЧЕ, стал для нее лучшим в сезоне. Месяц назад на турнире в Риге ей удался прыжок на 6 метров 78 см.

Клишина, которая являлась единственной представительницей России на этом турнире, вынуждена была выступать в Белграде в статусе нейтральной спортсменки. Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны до тех пор, пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций не восстановит Всероссийскую федерацию легкой атлетики в качестве члена своей организации.

Клишина — победительница зимних чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов. На Олимпиаде-2016 она также была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире. Тогда Клишина заняла девятое место (6.63).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
5 марта

Судейский комитет РФС положительно оценил работу арбитра в матче "Краснодар" - "Спартак"

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на зимнем ЧЕ по легкой атлетике

Устюгов: у каждого из отстраненных лыжников есть по медали чемпионата мира