Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов стал бронзовым призером ЧЕ по легкой атлетике в Белграде
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Селиверстов стал бронзовым призером в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещения, который проходил с 3 по 5 марта в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выступление в финальных соревнованиях на континентальном форуме Павел Селиверстов начал с отметки 223 см. Уже в первой попытке он легко справился с планкой, равно как и со следующей высотой — 227 см. Однако 230 см один из лидеров зимнего сезона в этом виде взять не смог. В третьей попытке Павел Селиверстов был близок к этому, но планка, все же, упала уже после приземления спортсмена.
С высотой 230 см справились лишь два атлета. Поляк Сильвестер Беднарек смог вскоре, со второй попытки, взять планку на отметке 232 см и стал чемпионом Европы. В то время как представитель Великобритании Робби Грабарж, занявший второе место, показал результат 230 см и не смог справиться со следующей высотой — 232 см и 234 см.
В ходе зимнего сезона лучшим результатом Павла Селиверстова стало выступление в феврале на турнире в Чехии, где он показал 232 см. Бронзовая медаль прыгуна в высоту стала третьей в копилке белорусской команды. Ранее серебряную медаль в беге на 60 м с барьерами завоевала Алина Талай, третье место в толкании ядра заняла Юлия Леонтюк.
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