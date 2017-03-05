Поляк Адам Кщот победил в беге на 800 метров на ЧЕ по легкой атлетике в помещении
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Поляк Адам Кщот завоевал золото в беге на 800 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, проходящем в Белграде.
Кщот победил со временем 1 минута 48,87 секунды. Вторым стал датчанин Андреас Бубе — 1.49,32. Третье место занял испанец Альваро Де Арриба — 1.49,68.
У женщин в данном виде программы с национальным рекордом победила швейцарка Селина Бюхель — 2.00,38. Второй финишировала британка Шелайна
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