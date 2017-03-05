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5 марта 2017, 21:00 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Поляк Адам Кщот победил в беге на 800 метров на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Поляк Адам Кщот завоевал золото в беге на 800 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, проходящем в Белграде.

Кщот победил со временем 1 минута 48,87 секунды. Вторым стал датчанин Андреас Бубе — 1.49,32. Третье место занял испанец Альваро Де Арриба — 1.49,68.

У женщин в данном виде программы с национальным рекордом победила швейцарка Селина Бюхель — 2.00,38. Второй финишировала британка Шелайна Оскан-Кларк — 2.00,39, третьей — исландка Анита Хинриксдоттир (2.01,25).
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