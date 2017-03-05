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5 марта 2017, 19:47 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Испанец Мехаал победил на дистанции 3000 м на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Испанский бегун Адель Мехаал победил на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, проходящем в Белграде.

Мехаал финишировал первым со временем 8 минут 0,60 секунды. Вторым стал норвежец Хенрик Ингебригтсен (8.00,93), третьим — немец Рихард Рингер (8.01,01).

У женщин на данной дистанции с рекордом турнира победила британка Лора Мьюр (8.35,67), которая днем ранее установила аналогичное достижение в финале на 1500 метров. Второе место в беге на 3000 метров у женщин заняла турчанка Ясемин Джан (8.43,46), третье — британка Эйлиш Макколган (8.47,43).
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