Испанец Мехаал победил на дистанции 3000 м на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Селиверстов стал бронзовым призером в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещения, который проходил с 3 по 5 марта в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.