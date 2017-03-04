Британец Килти одержал победу в беге на 60 метров на ЧЕ в помещении в Белграде
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Британец Ричард Килти одержал победу в беге на 60 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.
Килти победил с результатом 6,54 секунды. Второе время у словака Яна Волко — 6,58. Бронзовая медаль досталась шведу Остину Хэмилтону — 6,63.
Бег на 60 метров закрыл субботнюю программу чемпионата Европы, который проходит в Белграде.
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