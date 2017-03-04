Легкоатлеты разыграли 10 комплектов наград во второй день чемпионата Европы

В женских соревнованиях было разыграно пять комплектов медалей. В прыжках в высоту победу одержала представительница Литвы Айрине Пальшите, второе место заняла испанка Рут Бейтия, третьей стала украинка Юлия Левченко. В тройном прыжке победила немка Кристин Гириш, второй стала Патрисия Мамона из Португалии, третьей — гречанка Параскеви Папахристу. В прыжках с шестом золото завоевала Екатерини Стефаниди из Греции, серебро — Лиза Рыжих из Германии, третье место разделили шведка Анжелика Бенгтссон и украинка Марина Килипко.

В беге на 1500 метров победила британка Лаура Муир, втрое место заняла немка Констанц Клостерхалфен, третьей финишировала София Эннауи из Польши. На дистанции 400 метров быстрее всех была француженка Флория Гюэй, второе время у чешки Зузаны Гейновы, третье место у польки Юстины Свенти.

Мужчины также разыграли пять комплектов наград. В толкании ядра первенствовал поляк Конрад Буковецки, второе место занял чех Томаш Станек, третьим стал немец Дэвид Сторл. В прыжках в длину лучший результат показал албанец Измир Смайлай, второе место у Мишеля Торнеуса из Швеции, третье — у украинца Сергея Никифорова.

В беговых дисциплинах спортсмены разыграли три комплекта медалей. На дистанции 1500 метров золотую медаль завоевал поляк Марцин Левандовски, серебряную — швед Калле Берглунд, бронзовую — чех Филип Сашинек. Дистанцию 400 метров быстрее всех преодолел чех Павел Маслак, поляк Рафал Омелко пришел к финишу вторым, Лимарвин Боневасия из Нидерландов — третьим. В беге на 60 метров победил британец Ричард Килти, второй результат у словака Яна Волко, третий — у Остина Хэмилтона из Швеции.

Чемпионат Европы завершится 5 марта. На турнире российская сборная представлена одной спортсменкой — прыгуньей в длину Дарьей Клишиной. Она ранее обеспечила себе участие в финале соревнований, который пройдет в воскресенье.