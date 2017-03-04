Албанец Смайлай одержал победу в прыжках в длину на зимнем ЧЕ в Белграде

Смайлай в субботу в лучшей попытке улетел на 8,08 метра. Такой же результат у шведа Мишеля Торнеуса, однако албанец опередил его за счет лучшего второго результата — 8,02. Третье место у украинца Сергея Никифорова — 8,07.

Лучший результат сезона в мире у россиянина Артема Примака, в феврале на чемпионате России в помещении он прыгнул на 8,21.

В секторе толкания ядра лучшим стал поляк Конрад Буковецкий, победивший с результатом 21,97 метра. Второе место у чеха Томаша Станека (21,43). Замкнул тройку лидеров Давид Шторль (21,30).

В мужском семиборье после четырех дисциплин промежуточным лидером является француз Кевин Майер, набравший 3571 балл. Вторым идет испанец Хорхе Уренья (3446). На третьем месте чех Адам Себастьян Гельцелет (3392).