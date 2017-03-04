Чех Маслак одержал победу в беге на 400 метров на зимнем ЧЕ в Белграде
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Чех Павел Маслак одержал победу в беге на 400 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде.
Маслак в субботу казал результат 45,77 секунды. Второе время у поляка Рафала Омелко — 46,08. Бронза у Лимарвина Боневасии из Нидерландов — 46,26.
Маслак в третий раз в карьере и в третий раз подряд побеждает на чемпионате Европы в помещении.
На дистанции 1500 метров победу одержал поляк Марцин Левандовский — 3 минуты 44,82 секунды. На втором месте швед Калле Берглунд (3.45,56). Бронза у чеха Филипа Сасинека (3.45,89).
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