Чех Маслак одержал победу в беге на 400 метров на зимнем ЧЕ в Белграде

Маслак в субботу казал результат 45,77 секунды. Второе время у поляка Рафала Омелко — 46,08. Бронза у Лимарвина Боневасии из Нидерландов — 46,26.

Маслак в третий раз в карьере и в третий раз подряд побеждает на чемпионате Европы в помещении.

На дистанции 1500 метров победу одержал поляк Марцин Левандовский — 3 минуты 44,82 секунды. На втором месте швед Калле Берглунд (3.45,56). Бронза у чеха Филипа Сасинека (3.45,89).