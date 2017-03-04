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4 марта 2017, 23:09 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чех Маслак одержал победу в беге на 400 метров на зимнем ЧЕ в Белграде

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Чех Павел Маслак одержал победу в беге на 400 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде.

Маслак в субботу казал результат 45,77 секунды. Второе время у поляка Рафала Омелко — 46,08. Бронза у Лимарвина Боневасии из Нидерландов — 46,26.

Маслак в третий раз в карьере и в третий раз подряд побеждает на чемпионате Европы в помещении.

На дистанции 1500 метров победу одержал поляк Марцин Левандовский — 3 минуты 44,82 секунды. На втором месте швед Калле Берглунд (3.45,56). Бронза у чеха Филипа Сасинека (3.45,89).
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