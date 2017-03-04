Фара готов к перепроверке своих допинг-проб

«Я не знаю ни о каком запросе. Но я говорил уже много раз, что буду счастлив пройти проверку в любое время и в любом месте, и готов к проверке или перепроверке любой из моих допинг-проб сейчас или в будущем любой официальной организацией», — приводит слова Фары The Telegraph.



Тренера Фары Альберто Саласара обвинили в том, что он снабжал своих подопечных запрещёнными препаратами.