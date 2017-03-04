Фара готов к перепроверке своих допинг-проб
Британский легкоатлет сомалийского происхождения Мо Фара заявил, что несмотря на несогласие Британского антидопингового агентства готов к перепроверке любых своих
допинг-проб.
«Я не знаю ни о каком запросе. Но я говорил уже много раз, что буду счастлив пройти проверку в любое время и в любом месте, и готов к проверке или перепроверке любой из моих
Тренера Фары Альберто Саласара обвинили в том, что он снабжал своих подопечных запрещёнными препаратами.
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