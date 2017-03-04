Гречанка Стефаниди победила в прыжках с шестом на зимнем ЧЕ в Белграде

Стефаниди победила, показав лучший результат сезона в мире — 4,85 метра. Второе место у представительницы Германии Лизы Рыжих (4,75). Третью строчку поделили шведка Ангелика Бенгтссон и украинка Марина Килипко (4,55).

В тройном прыжке у женщин победу также одержала представительница Германии. Кристин Гириш показала лучший результат сезона в Европе — 14,37 метра. Второе место у португалки Патрисии Мамоны — 14,32. На третьей строчке Параскеви Папахристу из Греции (14,24).