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4 марта 2017, 22:44 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Гречанка Стефаниди победила в прыжках с шестом на зимнем ЧЕ в Белграде

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро гречанка Екатерини Стефаниди одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде.

Стефаниди победила, показав лучший результат сезона в мире — 4,85 метра. Второе место у представительницы Германии Лизы Рыжих (4,75). Третью строчку поделили шведка Ангелика Бенгтссон и украинка Марина Килипко (4,55).

В тройном прыжке у женщин победу также одержала представительница Германии. Кристин Гириш показала лучший результат сезона в Европе — 14,37 метра. Второе место у португалки Патрисии Мамоны — 14,32. На третьей строчке Параскеви Папахристу из Греции (14,24).
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