Француженка Гюэй победила в беге на 400 метров на ЧЕ по легкой атлетике в помещении
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Француженка Флориа Гюэй завоевала золото в беге на 400 метров на чемпионате Европы-2017 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде.
Гюэй победила со временем 51,90 секунды. Второй финишировала представительница Чехии Зузана Гейнова (52,42), третьей — полька Юстина Свенти (52,52).
На дистанции 1500 метров победила британка Лора Мьюр — 4 минуты 02,39 секунды, установив рекорд турниров. Второй стала немка Констанц Клостерхалфен (4.04,45), третьей — полька София Эннауи (4.06,59).
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