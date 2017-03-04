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4 марта 2017, 20:35 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Пальшите из Литвы победила в прыжках в высоту на ЧЕ-2017 в помещении в Белграде

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Литовская легкоатлетка Айрине Пальшите победила в прыжках в высоту на чемпионате Европы в помещении, который проходит в Белграде.

Результат литовской прыгуньи составил 2,01 метра и является для Пальшите лучшим в карьере. Второй стала олимпийская чемпионка 2016 года испанка Руфь Бейтиа (1,94). Украинка Юлия Левченко (1,94) заняла третье место в итоговом протоколе, уступив испанке по количеству попыток.

Единственной россиянкой, принимающей участие в ЧЕ-2017 в помещении под нейтральным флагом, является прыгунья в длину Дарья Клишина. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), в ноябре 2015 года временно отстраненная от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), пока не смогла восстановить свой статус. Российским спортсменам было рекомендовано подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина в феврале на чемпионате России в помещении победила с лучшим результатом сезона в мире и личным рекордом (2,03).
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