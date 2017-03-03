Талай: Четыре месяца упорной работы позволили занять второе место

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Алина Талай заняла второе место в беге на 60 м с барьерами на ЧЕ по легкой атлетике в СербииВ решающем забеге белоруска пробежала спринтерскую дистанцию за 7,92 сек. Чемпионкой стала немка Синди Роледер — 7,88 сек. Бронзовую награду завоевала Паулина Дуткевич из Германии — 7,95 сек.

Алина Талай показала результат 7,92 сек., уступив лишь Синди Роледер из Германии (7,88 сек). После летних Олимпийских игр в Рио, где белоруска не смогла занять призовое место, допустив ошибку в полуфинале, она решила сменить тренера. Теперь вместо австрийца Филиппа Уинфрида Алину Талай тренирует американский специалист Лорен Сигрейв, работавший также с олимпийскими чемпионами Донованом Бейли и Паулиной Дэвис-Томпсон.

«После таких изменений в жизни — смена тренера, места жительства — я рада, что четыре месяца упорной подготовки позволили занять второе место. Если бы победила, то это уже была бы история еще более потрясающая. Однако еще нужно доработать некоторые моменты — меня пока не хватает на три забега подряд. Когда нас подняли со старта дважды, то для всех финалисток ситуация была непростая. Считаю, на соревнованиях такого уровня подобные ситуации недопустимы. Пока немка Синди Роледер остается чуть-чуть сильнее меня, буду продолжать работать», — отметила Алина Талай.

Белоруска в 2015-м стала чемпионкой Европы в беге на 60 м с барьерами в Праге, в летнем сезоне на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира 2015 года в Пекине в беге на 100 м с барьерами.

Награда Алины Талай стал второй для белорусской команды на континентальном форуме. Ранее Юлия Леонтюк завоевала бронзовую награду в толкании ядра.

Белоруска Юлия Леонтюк завоевала бронзовую медаль ЧЕ в Белграде в толкании ядраНаграду континентального форума Юлия Леонтюк завоевала благодаря третьей попытке в финале — 18 м 32 см. В ходе турнира брестчанка еще трижды пыталась улучшить результат, но сделать этого не смогла.

Чемпионат Европы в закрытых помещениях в Белграде продолжится до 5 марта. После первого дня в медальном зачете с двумя наградами сборная Беларуси занимает шестое место.