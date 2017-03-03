Немка Роледер победила на зимнем ЧЕ в беге на 60 метров с барьерами

Роледер показала в пятницу лучшее время — 7,88 секунды. Второе место у Алины Талай из Белоруссии (7,92). На третьей строчке еще одна немка Памела Дуткевич (7,95).

Восьмое место в этом забеге заняла чемпионка Европы, двукратная победительница чемпионатов Европы в помещении, призер чемпионата мира 36-летняя шведка Сюзанна Каллур. После финиша она была удостоена отдельных оваций, поскольку завершила карьеру.

У мужчин победу в аналогичной дисциплине одержал британец Энди Поцци (7,51). На втором месте француз Паскаль Мартино-Лагард (7,52). Бронза у чеха Петра Свободы (7,53).

Зимний чемпионат Европы проходит в Белграде.