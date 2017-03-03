Немка Роледер победила на зимнем ЧЕ в беге на 60 метров с барьерами
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Немка Синди Роледер победила на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 метров с барьерами.
Роледер показала в пятницу лучшее время — 7,88 секунды. Второе место у Алины Талай из Белоруссии (7,92). На третьей строчке еще одна немка Памела Дуткевич (7,95).
Восьмое место в этом забеге заняла чемпионка Европы, двукратная победительница чемпионатов Европы в помещении, призер чемпионата мира 36-летняя шведка Сюзанна Каллур. После финиша она была удостоена отдельных оваций, поскольку завершила карьеру.
У мужчин победу в аналогичной дисциплине одержал британец Энди Поцци (7,51). На втором месте француз Паскаль
Зимний чемпионат Европы проходит в Белграде.
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