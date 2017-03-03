Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28966456/
3 марта 2017, 22:47 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Немка Роледер победила на зимнем ЧЕ в беге на 60 метров с барьерами

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Немка Синди Роледер победила на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 метров с барьерами.

Роледер показала в пятницу лучшее время — 7,88 секунды. Второе место у Алины Талай из Белоруссии (7,92). На третьей строчке еще одна немка Памела Дуткевич (7,95).

Восьмое место в этом забеге заняла чемпионка Европы, двукратная победительница чемпионатов Европы в помещении, призер чемпионата мира 36-летняя шведка Сюзанна Каллур. После финиша она была удостоена отдельных оваций, поскольку завершила карьеру.

У мужчин победу в аналогичной дисциплине одержал британец Энди Поцци (7,51). На втором месте француз Паскаль Мартино-Лагард (7,52). Бронза у чеха Петра Свободы (7,53).

Зимний чемпионат Европы проходит в Белграде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Алина Талай заняла второе место в беге на 60 м с барьерами на ЧЕ по легкой атлетике в Сербии

Алина Талай заняла второе место в беге на 60 м с барьерами на ЧЕ по легкой атлетике в Сербии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Талай заняла второе место в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский