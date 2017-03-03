Алина Талай заняла второе место в беге на 60 м с барьерами на ЧЕ по легкой атлетике в Сербии
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Талай заняла второе место в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В решающем забеге белоруска пробежала спринтерскую дистанцию за 7,92 сек. Чемпионкой стала немка Синди Роледер — 7,88 сек. Бронзовую награду завоевала Паулина Дуткевич из Германии — 7,95 сек. Две немецкие бегуньи были основными конкурентками белоруски в ходе зимнего легкоатлетического сезона. К примеру, на турнире в Дюссельдорфе в середине зимы пьедестал почета выглядел так же.
Финальный забег на 60 м с барьерами у женщин дважды прерывался
В первый день чемпионата Европы в закрытых помещениях медаль в копилку сборной Беларуси принесла Юлия Леонтюк, которая стала третьей в толкании ядра. С личным рекордом в беге на 1500 м (4 мин.12,52 сек.) вышла в финал белоруска Дарья Борисевич. Решающий забег в этой дисциплине состоится 4 марта в 21.45.
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