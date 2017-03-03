Бельгийка Тиам победила на зимнем ЧЕ в пятиборье с лучшим результатом сезона в мире
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в семиборье бельгийка Нафиссату Тиам победила на зимнем чемпионате Европы в помещении в пятиборье с лучшим результатом сезона в мире.
Тиам набрала в сумме 4870 баллов, показав лучший результат сезона в мире. Второе место у представительницы Австрии Ивоны Дадич (4767 баллов). Бронзовая медаль у венгерки Дьэрдьи
Зимний чемпионат Европы проходит в Белграде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter