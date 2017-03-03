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https://sport.mail.ru/news/athletics/28966270/
3 марта 2017, 22:14 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бельгийка Тиам победила на зимнем ЧЕ в пятиборье с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в семиборье бельгийка Нафиссату Тиам победила на зимнем чемпионате Европы в помещении в пятиборье с лучшим результатом сезона в мире.

Тиам набрала в сумме 4870 баллов, показав лучший результат сезона в мире. Второе место у представительницы Австрии Ивоны Дадич (4767 баллов). Бронзовая медаль у венгерки Дьэрдьи Живоцки-Фаркаш (4723).

Зимний чемпионат Европы проходит в Белграде.
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