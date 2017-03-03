Толкательница ядра Мартон победила на зимнем ЧЕ с лучшим результатом сезона в мире

Мартон отправила снаряд на 19,28 метра. Второе место у Радославы Мавродиевой из Болгарии (18,36). Замкнула тройку лучших белоруска Юлия Леонтюк (18,32).

В соревнованиях по прыжкам с шестом победу с результатом 5,85 метра одержал поляк Петр Лисек. Второе и третье места заняли соответственно грек Констадинос Филиппидис и еще один представитель Польши Павел Войцеховский, также преодолевшие высоту 5,85 метра, но уступившие по количеству попыток.

Зимний чемпионат Европы проходит в Белграде.