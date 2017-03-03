Европейская ассоциация предлагает обязательный допинг-контроль для легкоатлетов с ЧЕ-2020
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) планирует ввести обязательный допинг- контроль для всех участников чемпионата Европы начиная с 2020 года. Об этом сообщает
интернет-портал Insidethegames.
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Исполнительный директор EAA Кристиан Милц заявил, что новые стандарты будут протестированы на чемпионате Европы среди юниоров в венгерском Дьере в 2018 году.
«К чемпионату Европы 2020 года в Париже мы планируем ввести новые требования, стандарт допуска к соревнованиям. Мы верим, что атлеты поддержат нас, потому что никто из нас не занимался бы спортом, если бы не верил в его чистоту. Надеемся, что все атлеты с гордостью пройдут это тестирование, чтобы показать, что они чисты», — сказал Милц.
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