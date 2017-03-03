Легкая атлетика. ЧЕ-2017. Алена Дубицкая и Юлия Леонтюк вышли в финал в толкании ядра
На чемпионате Европы в помещениях в Белграде завершились квалификационные соревнования толкательниц ядра. Белоруски Алена Дубицкая и Юлия Леонтюк с результатами 18,13 м и 17,81 м, соответственно, выполнили квалификационный норматив (17,70 м) и вышли в финал.
Еще одна белоруска Виктория Колб с результатом 17,22 м заняла 11-е место и в финал не попала.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter