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3 марта 2017, 12:54 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

СМИ: Сын экс-главы IAAF Диака получил $1,5 млн за 3 дня до выборов столицы ОИ-2016

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сын бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ламина Диака, имя которого не указывается, получил $1,5 млн за три дня до выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Диак и его юрист Хабиб Сиссе 1 ноября были арестованы французской полицией по подозрению в коррупции. Увеличить
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Выборы столицы Игр проходили 2 октября 2009 года. 29 сентября бразильский бизнесмен, имя которого не называется, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента IAAF и члена МОК Диака для того, чтобы тот проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. На право принять Олимпиаду-2016 также претендовали Мадрид, Токио и Чикаго. Заявка Рио-де-Жанейро одержала победу в третьем туре голосования.

Диак и его юрист Хабиб Сиссе 1 ноября были арестованы французской полицией по подозрению в коррупции. Они подозреваются в получении взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики за сокрытие допинговых дел российских спортсменов. Прокуратура объявила, что размер взятки составляет примерно €1 млн, против Диака выдвинуто обвинение в коррупции и отмывании денег, против Сиссе — в коррупции.

Олимпийские игры 2016 года проходили в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.
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