СМИ: Сын экс-главы IAAF Диака получил $1,5 млн за 3 дня до выборов столицы ОИ-2016

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Выборы столицы Игр проходили 2 октября 2009 года. 29 сентября бразильский бизнесмен, имя которого не называется, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента IAAF и члена МОК Диака для того, чтобы тот проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. На право принять Олимпиаду-2016 также претендовали Мадрид, Токио и Чикаго. Заявка Рио-де-Жанейро одержала победу в третьем туре голосования.

Диак и его юрист Хабиб Сиссе 1 ноября были арестованы французской полицией по подозрению в коррупции. Они подозреваются в получении взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики за сокрытие допинговых дел российских спортсменов. Прокуратура объявила, что размер взятки составляет примерно €1 млн, против Диака выдвинуто обвинение в коррупции и отмывании денег, против Сиссе — в коррупции.