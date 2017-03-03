Опять без сборной России: ЧЕ по легкой атлетике в помещении стартует в Белграде
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в столице Сербии Белграде 3—5 марта. На соревнованиях выступит лишь одна представительница России — прыгунья в длину Дарья Клишина, однако участвовать в состязаниях спортсменка будет под нейтральным флагом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лидеров сборной не допустили до ЧЕ
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), в ноябре 2015 года временно отстраненная от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, к марту 2017 года так и не смогла восстановить свой статус. Более того, после недавнего совета IAAF глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября, когда планирует начать свою работу в полном объеме Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Российским спортсменам, как и перед летними Олимпийскими играми в
На российское представительство на чемпионате Европы это решение никак не повлияло. Сидорова еще после выступления на чемпионате России в помещении заявила «Р-Спорт», что зимний сезон для нее закончен. Сивкова
Клишина — единственная россиянка
Таким образом, как и в Рио, Клишина будет единственной россиянкой, которая примет участие в соревнованиях. В зимнем сезоне прыгунья в длину, на постоянной основе тренирующаяся в США, приняла участие в трех турнирах — в Москве, где прыгнула на 6,64 м, в Риге (6,78) и Белграде (6,57). Финальный этап подготовки к чемпионату Европы Клишина провела на спортивной базе под Римом, а в столицу Сербии прилетела 1 марта.
Сборная России выиграла общекомандный зачет на предыдущем чемпионате Европы в помещении, прошедшем в 2015 году в Праге, и на этот раз россиянам не удастся отстоять титул сильнейшей команды. В 2015-м российские легкоатлеты завоевали шесть золотых и две серебряные медали. Победителями турнира стали Кучина (прыжки в высоту), Сидорова (прыжки с шестом), Екатерина Конева (тройной прыжок), Елена Коробкина (бег, 3000 м), Илья Шкуренев (семиборье), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту). Анжелика Сидорова.
В чемпионате Европы-2017, как сообщают организаторы, примут участие 567 спортсменов из 48 стран, выполнившие отборочные нормативы. Многие ведущие спортсмены традиционно пропускают зимний сезон, однако среди участников турнира в Белграде будут олимпийская чемпионка Рио в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди (Греция), победительница Игр-2016 в прыжках в высоту Руфь Бейтиа (Испания), чемпионка Европы и бронзовый призер Рио в прыжках в длину Ивана Шпанович (Сербия), двукратная чемпионка Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами Сюзанна Каллур (Швеция), олимпийская чемпионка Рио в семиборье Нафиссату Тиам (Бельгия), двукратный чемпион Европы и чемпион мира в помещении в беге на 400 м Павел Маслак (Чехия), двукратный чемпион мира в толкании ядра Давид Шторль (Германия) и многие другие.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter