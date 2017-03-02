Метатель молота Сокирский надеется выступить на ЧМ в составе сборной России
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных соревнованиях, заявил агентству «Р-Спорт», что надеется выступить на чемпионате мира в Лондоне в составе сборной РФ, а не как нейтральный спортсмен.
С ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно отстранена от членства в IAAF
Перед Олимпийскими играми в
«Конечно, я был рад получить разрешение от IAAF. Эти разрешения, думаю, первые шаги к допуску всей нашей федерации в целом. По крайней мере, я очень на это надеюсь. И хотелось бы выступать на чемпионате мира не как нейтральный спортсмен, а спортсмен Российской Федерации», — сказал Сокирский.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
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