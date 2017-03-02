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2 марта 2017, 23:48 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Метатель молота Сокирский надеется выступить на ЧМ в составе сборной России

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных соревнованиях, заявил агентству «Р-Спорт», что надеется выступить на чемпионате мира в Лондоне в составе сборной РФ, а не как нейтральный спортсмен.

С ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно отстранена от членства в IAAF из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в случае получения разрешений от IAAF и под нейтральным флагом.

Перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро такое разрешение получила прыгунья в длину Дарья Клишина, а 23 февраля IAAF объявила об одобрении заявок прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой, спринтера Кристины Сивковой и Сокирского.

«Конечно, я был рад получить разрешение от IAAF. Эти разрешения, думаю, первые шаги к допуску всей нашей федерации в целом. По крайней мере, я очень на это надеюсь. И хотелось бы выступать на чемпионате мира не как нейтральный спортсмен, а спортсмен Российской Федерации», — сказал Сокирский.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
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