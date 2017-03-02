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2 марта 2017, 17:34 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Метатель молота Сокирский планирует с мая начать выступать на коммерческих стартах

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных соревнованиях, заявил агентству «Р-Спорт», что планирует с мая выступать на коммерческих стартах.

Сокирский, а также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегунья Кристина Сивкова получили разрешения от IAAF 23 февраля. Теперь они могут отправлять заявки на участие в стартах в оргкомитеты любых международных соревнований.

Ранее старший тренер сборной России в метательных дисциплинах Вадим Херсонцев заявил агентству «Р-Спорт», что Сокирский не будет участвовать в Кубке Европы, который пройдет 11—12 марта на Канарских островах.

«На Кубок Европы я точно не еду. Подал заявки на все коммерческие старты, которые будут проходить с мая. Пока ответов нет. Планирую также быть на чемпионате мира (2017 года) в Лондоне», — сообщил Сокирский.
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