Метатель молота Сокирский планирует с мая начать выступать на коммерческих стартах

Сокирский, а также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегунья Кристина Сивкова получили разрешения от IAAF 23 февраля. Теперь они могут отправлять заявки на участие в стартах в оргкомитеты любых международных соревнований.

Ранее старший тренер сборной России в метательных дисциплинах Вадим Херсонцев заявил агентству «Р-Спорт», что Сокирский не будет участвовать в Кубке Европы, который пройдет 11—12 марта на Канарских островах.

«На Кубок Европы я точно не еду. Подал заявки на все коммерческие старты, которые будут проходить с мая. Пока ответов нет. Планирую также быть на чемпионате мира (2017 года) в Лондоне», — сообщил Сокирский.